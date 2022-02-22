В марте жители Татарстана будут отдыхать 3 дня подряд
В Татарстане 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Так, рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта увеличивается до 6 дней, при этом продолжительность рабочего дня 5 марта сокращается на один час.
В Минтруда РТ напомнили, что выходной день с субботы, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта.
В этом году День защитника Отечества выпал на среду. Во вторник, 22 февраля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день.
Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что в Казани женщины чаще получают подарки и премии в честь Восьмого марта, чем мужчины в честь Дня защитника Отечества. Также аналитики компании выяснили, что в России 43% работодателей планируют устроить корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 23% предпочитают отметить оба праздника, а 12% объединят их в одно мероприятие.
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