В марте жители Татарстана будут отдыхать 3 дня подряд

В Татарстане 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Так, рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта увеличивается до 6 дней, при этом продолжительность рабочего дня 5 марта сокращается на один час.

В Минтруда РТ напомнили, что выходной день с субботы, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта.

В этом году День защитника Отечества выпал на среду. Во вторник, 22 февраля, татарстанцев ждет сокращенный рабочий день.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что в Казани женщины чаще получают подарки и премии в честь Восьмого марта, чем мужчины в честь Дня защитника Отечества. Также аналитики компании выяснили, что в России 43% работодателей планируют устроить корпоративы в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. 23% предпочитают отметить оба праздника, а 12% объединят их в одно мероприятие.



Татьяна Леухина