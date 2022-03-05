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Видеоопрос: «Какой подарок вы бы хотели получить на 8 Марта?»

00:00, 05.03.2022 1
Видеоопрос: «Какой подарок вы бы хотели получить на 8 Марта?»
Фото: ayna-spb.ru

Согласно социологическим исследованиям, большинство мужчин предпочитают дарить на 8 Марта цветы — их покупают 69% респондентов. Около трети опрошенных дарят женщинам сладкие подарки, парфюмерию и косметику. А каждый пятый покупает бытовые товары и товары для дома. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало у жительниц Казани, какие подарки они ждут на Международный женский день.

— Какой подарок вы бы хотели получить на 8 Марта? Как вас обычно поздравляют? — спросили корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    Лучший подарок это Мир во всем МИРЕ!!!!!!
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