Казанский суд не отпустил экс-ректора КХТИ Дьяконова на принудительные работы

Фото: «Реальное время»

Не добился замены реального срока более мягким наказанием бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов. Сегодня Вахитовский суд Казани отказал по его ходатайству о переводе на принудительные работы, сообщает журналист «Реального времени».



На заседании выяснилось — за время посадки Дьяконов заработал одно поощрение. В июле этого года он отметит «экватор» — половину срока. Адвокат осужденного Мидхат Курманов сообщил «Реальному времени» о намерении обжаловать сегодняшнее решение суда.

Напомним, в августе 2020-го казанский суд вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Пять сотрудников вуза получили условные сроки. Экс-ректора наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима.

В апелляции посадку Дьяконова сократили на 1 месяц. Шестой кассационный суд общей юрисдикции согласился с приговором. Вину осужденный так и не признал.