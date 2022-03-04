В Кировском районе Казани частично ограничат движение по транспортному кольцу на Горьковском шоссе

В Кировском районе Казани на время закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания, сообщили в мэрии Казани.



На участке будут выносить инженерные сети из зоны Горьковского шоссе. О сроках действия начала ограничения жителей проинформируют дополнительно.

Фото: kzn.ru

Напомним, на участке начали подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе. Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на участке зеленой зоны между улицами Фрунзе и Болотникова около транспортного кольца. Затем рабочие займутся выносом инженерных коммуникаций.

Из-за этого потребуется перекрыть движение в районе транспортного кольца. Пока разрабатывается схема ограничения движения на участке.

Маргарита Головатенко