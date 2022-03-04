В Кировском районе Казани частично ограничат движение по транспортному кольцу на Горьковском шоссе
В Кировском районе Казани на время закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания, сообщили в мэрии Казани.
На участке будут выносить инженерные сети из зоны Горьковского шоссе. О сроках действия начала ограничения жителей проинформируют дополнительно.
Напомним, на участке начали подготовительные работы по расширению Горьковского шоссе. Сейчас проводятся инженерно-геологические изыскания на участке зеленой зоны между улицами Фрунзе и Болотникова около транспортного кольца. Затем рабочие займутся выносом инженерных коммуникаций.
Из-за этого потребуется перекрыть движение в районе транспортного кольца. Пока разрабатывается схема ограничения движения на участке.
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