США вводят санкции против Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц

США вводят санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В частности, введены санкции против Евгения Пригожина, Игоря Шувалова, Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Кроме того, против бизнесменов вводятся визовые ограничения.

Ограничительные меры коснутся семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из России и с Украины за распространение дезинформации.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова