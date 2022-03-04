В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что требование к социальной дистанции остается

Фото: Максим Платонов (архив)

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану сообщили, что требование к соблюдению социальной дистанции остается. Его разъяснила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

— Так вот, про дистанцию: если мы говорим о дистанции, это требование санитарных правил, пункт 4.4., там четко прописано, что граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5—2 метра. Соответственно вы в методических рекомендациях этого и не нашли, потому что это закреплено в санитарных правилах. Эта норма на сегодня остается и она обязательная, и она, как вы знаете, закреплена и прописана также в нашем постановлении Кабинета министров РТ №208, — рассказала она.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации, в которых не содержится требований по соблюдению социальной дистанции и ограниченной заполняемости залов. В качестве обязательных мер остаются масочный режим и усиленная дезинфекция.

Татьяна Демина