Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию и ограничения по заполняемости залов

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации, в которых не содержится требований по соблюдению социальной дистанции и ограниченной заполняемости залов, сообщает «РИА Новости».



Соответствующие эпидрекомендации утверждены в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. В качестве обязательных для соблюдения эпидемиологических мер остаются масочный режим и усиленная дезинфекция.

Фото: Максим Платонов

По итогам прошлой недели в России заболеваемость коронавирусом снизилась на 27,6%. Согласно данным ведомства, по итогам восьмой недели текущего года в стране выявлено 875 280 зараженных COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 596,45 на 100 тысяч населения.

В Роспотребнадзоре по Татарстану не исключают послабления ограничений по COVID-19 в этом месяце. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в республике снизилась на 30%.

Маргарита Головатенко