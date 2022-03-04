Сегодня в Татарстане до +1 градуса и небольшой снег

В пятницу, 4 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Ночью и утром местами туман.

Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до +1 градуса. В Казани ожидается от -2 до +1 градуса. В Набережных Челнах синоптики обещают от -5 до -9 градусов.