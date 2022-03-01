Международная федерация баскетбола отстранила Россию от всех турниров

Фото: Максим Платонов

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, сообщает «РИА Новости».



Решение приняли в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) и распространяется на баскетбол 3х3.

Фото: Максим Платонов

Вчера Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие команд РФ в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА и петербургский «Зенит». А Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Сегодня комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) приняла единогласное решение отказаться от участия в совещании руководства Международного олимпийского комитета (МОК) с комиссиями спортсменов Национальных Олимпийских Комитетов (НОК) для обсуждения ранее принятых МОК рекомендаций по порядку участия в международных соревнованиях. В ОКР сообщили, что расценивают призывы МОК о недопуске сборных России и Белоруссии к международным стартам как дискриминацию по национальному признаку.

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Маргарита Головатенко