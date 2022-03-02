Казанскому кафе, которое пускало посетителей без QR-кодов, отменили один из штрафов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Верховный суд Татарстана отменил один из штрафов, назначенных в отношении казанского кафе, которое в декабре обслуживало посетителей без QR-кода. Размер отмененного штрафа составляет 30 тысяч рублей, сообщается в instagram-аккаунте заведения.

— Мы всегда знали, что нужно верить своему сердцу, иметь критическое мышление и доверять интуиции. Нет, мы не знали, что штрафы будут отменять, мы знали, что мы действуем верно, а это для нас было важнее остального, — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре заведение объявило себя «территорией конституционных прав» и стало пускать гостей без QR-кодов, наличие которых на тот момент было обязательным. На каждый столик кафе персонал положил Конституцию, чтобы посетители могли «изучать свои права».



Затем в отношении ИП полиция составила административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Также в кафе пришли сотрудники Роспотребнадзора с проверкой. Заведение получило штраф и претензию от арендодателя.



Диана Жиленкова