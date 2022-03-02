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Рожков: российские паралимпийцы примут участие в церемонии открытия Игр в Пекине

16:59, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Рожков: российские паралимпийцы примут участие в церемонии открытия Игр в Пекине
Фото: paralymp.ru

Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, вопрос об определении знаменосцев будет решен завтра. Сама же церемония открытия пройдет в пятницу, 4 марта, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Они будут соревноваться под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК), а награды спортсменов не будут учитываться в неофициальном медальном зачете.

Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в ряде международных соревнований. Например, сегодня от спортивных мероприятий их отстранил Международный союз биатлонистов. Вчера о подобном решении объявила Международная федерация волейбола.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Спорт

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