Рожков: российские паралимпийцы примут участие в церемонии открытия Игр в Пекине

Российские спортсмены будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, вопрос об определении знаменосцев будет решен завтра. Сама же церемония открытия пройдет в пятницу, 4 марта, передает ТАСС.

Сегодня стало известно, что российские и белорусские паралимпийцы выступят на Играх в нейтральном статусе. Они будут соревноваться под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК), а награды спортсменов не будут учитываться в неофициальном медальном зачете.



Ранее российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в ряде международных соревнований. Например, сегодня от спортивных мероприятий их отстранил Международный союз биатлонистов. Вчера о подобном решении объявила Международная федерация волейбола.

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Диана Жиленкова