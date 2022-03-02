Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований спортсменов из России и Белоруссии

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о решении отстранить от участия в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Кроме того, к соревнованиям не будут допущены официальные лица из России и Белоруссии. Также Союз биатлонистов России объявил, что сборная РФ не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне.

В конце февраля Международный союз биатлонистов предложил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. Союз биатлонистов России подверг критике это решение.



Дарья Акимова