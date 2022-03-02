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Грушко назвал ускоренное принятие Украины в Евросоюз саморазрушительным для объединения

16:41, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Грушко назвал ускоренное принятие Украины в Евросоюз саморазрушительным для объединения
Фото: pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вопрос ускоренного принятия Украины в Евросоюз не укладывается в голове. По его словам, вступление страны в объединение является саморазрушительным для самого Евросоюза.

— Мы знаем, что под судебными процедурами с многомиллиардными последствиями находятся собственные члены [ЕС] — Польша и Венгрия, и принять в свои ряды такое государство националистическое, где правят бал нацистские группировки, это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза, — приводит слова Грушко ТАСС.

Фото: mid.ru

Замглавы МИД РФ отметил, что очереди вступления в ЕС ожидает уже ряд других стран, среди которых Турция, Албания, Черногория и др. По словам Грушко, разговоры об ускоренном вступлении Украины в ЕС напоминают «большую игру».

Вчера глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заявка о вступлении страны в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данная заявка не затрагивает тему стратегической безопасности.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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