Песков: заявка Украины о вступлении в Евросоюз не затрагивает тему стратегической безопасности

Евросоюз — не военно-политический блок, поэтому заявка Киева на вступление в ЕС не затрагивает тему стратегической безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он упомянул, что в конституции Украины есть ориентированность на вступление в ЕС, это зафиксировано, сообщает «РИА Новости».

Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что заявка о вступлении страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

Ранее представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки о вступлении страны в ЕС. Заявку передали французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Косте.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется.

Переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии состоялись в понедельник. Офис Владимира Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

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Маргарита Головатенко