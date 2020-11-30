В России продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса

Правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца следующего года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

— По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, — передает слова председателя правительства пресс-служба кабмина РФ.

В начале ноября генпрокурор России Игорь Краснов предложил утвердить мораторий на плановые проверки предприятий малого бизнеса на следующий год. 12 ноября правительство РФ продлило на три месяца «налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса.



Татьяна Леухина