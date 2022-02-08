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Послание Путина Федеральному собранию может состояться в начале марта

10:28, 08.02.2022
Послание Путина Федеральному собранию может состояться в начале марта
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из близких к администрации президента (АП) источников, на подготовку к посланию влияет «эпидемиологическая ситуация с «омикроном», которая сейчас остается тяжелой».

Собеседник издания на федеральном канале назвал в качестве возможных дат 1 и 3 марта. Утверждается, что, согласно одной из идей, послание президента должно состояться до обращения президента США Джо Байдена к конгрессу. Выступление Байдена в Вашингтоне планируется провести 1 марта. Однако близкие к АП источники призвали не привязывать послание Путина к внешнеполитическим событиям.

Фото: kremlin.ru

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к Федеральному собранию концептуально началась. Однако послание Путина Федеральному собранию в январе не состоялось.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

Маргарита Головатенко
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