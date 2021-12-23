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В Кремле рассказали, когда состоится послание Путина Федеральному собранию

16:26, 23.12.2021
В Кремле рассказали, когда состоится послание Путина Федеральному собранию
Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подготовка к нему концептуально началась, передает ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

В этом году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

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