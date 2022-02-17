Правительство начало работу над подготовкой послания президента Федеральному собранию

Фото: правительство России

Правительство приступило к работе по подготовке послания президента РФ Федеральному собранию, сообщает пресс-служба правительства.



К работе привлечены первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Глава государства обратил внимание на то, что подготовка к посланию должна проводиться совместно президентом и правительством.

Фото: kremlin.ru

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. По словам одного из близких к администрации президента (АП) источников, на подготовку к посланию влияет «эпидемиологическая ситуация с «омикроном», которая сейчас остается тяжелой».

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к Федеральному собранию концептуально началась. Однако послание Путина Федеральному собранию в январе не состоялось.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

Маргарита Головатенко