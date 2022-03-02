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Банк России: выплата дивидендов за рубеж остановлена

11:55, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Банк России: выплата дивидендов за рубеж остановлена
Фото: cbr.ru

Банк России сообщил о приостановке выплат дивидендов за рубеж, информирует «РИА Новости».

Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам кроме нерезидентов. Регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.

После начала спецоперации на Украине Запад объявил о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Под ограничения попали несколько крупнейших кредитных организаций. Несколько банков отключили от SWIFT.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиБюджетФинансы

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