Банк России: выплата дивидендов за рубеж остановлена
Банк России сообщил о приостановке выплат дивидендов за рубеж, информирует «РИА Новости».
Российские компании вправе принимать решение о выплате дивидендов всем лицам кроме нерезидентов. Регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.
После начала спецоперации на Украине Запад объявил о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Под ограничения попали несколько крупнейших кредитных организаций. Несколько банков отключили от SWIFT.
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