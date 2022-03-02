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В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошел 2 465 601 человек

11:41, 02.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошел 2 465 601 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прививку от коронавируса получил 2 465 601 человек, сообщили в Минздраве региона.

Из общего числа привитых 1 925 700 получили вторую дозу препарата. За сутки прирост вакцинированных составил 1 264 человека. Повторную вакцинацию прошли 251 444 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили 1 977 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 119 389 жителей республики.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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