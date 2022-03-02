В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошел 2 465 601 человек
В Татарстане прививку от коронавируса получил 2 465 601 человек, сообщили в Минздраве региона.
Из общего числа привитых 1 925 700 получили вторую дозу препарата. За сутки прирост вакцинированных составил 1 264 человека. Повторную вакцинацию прошли 251 444 человека.
За последние сутки в Татарстане выявили 1 977 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 119 389 жителей республики.
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