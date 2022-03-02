Главное о коронавирусе на 2 марта: вероятность появления новых штаммов, падение заболеваемости во всем мире

Фото: Максим Платонов

В Татарстане для детей с коронавирусом развернуто семь ВИГов

За сутки зарегистрировано 1 977 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 марта общее количество инфицированных в республике достигло 119 389 человек. Выздоровели за весь период 86 726 человек, в том числе 3 433 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 733 человека, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали 219 человек.

В Татарстане за сутки были провакцинированы 1 046 человек. Всего получили прививку 2 464 337 жителей РТ, сообщили в региональном Минздраве. Из общего числа вакцинированных 1 925 700 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 247 355 человек.

В Татарстане для детей с коронавирусом развернуто семь временных инфекционных госпиталей в больницах. Об этом заявил главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов.



Фото: Максим Платонов

Настоящий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть на 10% выше

За последние сутки в России выявили 97 455 новых случаев коронавируса, выздоровели 183 530 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 592 824 человек, а выздоровевших — до 13 931 995 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 784 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 353 230 человек.



За последние сутки проведена 331 тысяча тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 277 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Иммунолог Михаил Костинов считает, что настоящий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть на 10% выше, чем показывают статистические данные. По его словам, каждый восьмой или десятый из его пациентов говорил, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечась дома. Анализы на антитела подтверждали это, но люди не были официально зарегистрированы как переболевшие.

В Подмосковье возобновили диспансеризацию населения на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом. Проверить свое здоровье можно в будние дни и на выходных. На территориях, отдаленных от поликлиник, будут работать мобильные комплексы.

Фото: realnoevremya.ru

Плановая медицинская помощь и диспансеризация возобновились и в Удмуртии с 1 марта. Они были временно приостановлены с 1 февраля 2022 года. По официальным данным, количество амбулаторных пациентов в регионе снизилось почти в два раза.

В Ростовской области с 1 марта ослабили антикоронавирусные ограничения. Также в регионе возобновилась плановая медицинская помощь. В ресторанах и клубах сняли запрет на работу танцевальных залов и выступления музыкантов. Зрелищно-развлекательные мероприятия теперь разрешены до 23 часов.

В Забайкалье продлено время работы общепита. В частности, кафе и ресторанам разрешили работать до часу ночи. Раньше из-за коронавируса они должны были закрываться не позднее 23 часов.

Фото: Максим Платонов

Власти Санкт-Петербурга заявили, что город преодолел пятую волну пандемии. За последнюю неделю февраля количество новых случаев COVID-19 в городе снизилось на 30,8%, в больницы стало попадать на 34,5% меньше людей, чем в середине февраля.

В Уфе с 1 марта из-за снижения числа обращающихся закрыли три мобильных пункта вакцинации, развернутые в двух торговых и одном деловом центре города. Но прививку по-прежнему можно сделать в поликлиниках.

В Красноярском крае со 2 марта отменяются QR-коды, ограничения по заполняемости залов и самоизоляция для непривитых жителей старше 60 лет. Они действовали в регионе с 15 ноября 2021 года. Без QR-кода нельзя было посетить общепит, музеи и библиотеки, салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, выставки и конгрессные мероприятия, бассейны, фитнес-центры и спортивные залы.

Фото: hiv-spb.ru

Директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов не исключает появления новых штаммов COVID-19. По его словам, ученые на данный момент затрудняются в прогнозировании развития коронавируса, так как остаются риски, что эволюция вируса не остановится на штамме «омикрон».

На Чукотке отменены обязательные ПЦР-тесты в аэропортах. Также возобновилась работа ночных клубов и дискотек. Допуск к массовым мероприятиям стал возможен по ПЦР-тесту и отрицательному результату экспресс-теста на антиген.

В Гонконге могут ввести локдаун для общего тестирования жителей на COVID-19

В мире коронавирусом на 10.30 (мск) заразились 438 535 937 человек, 5 964 704 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 091 360). На второй строчке — Индия (42 938 599), на третьей — Бразилия (28 818 850), на четвертой — Франция (22 959 368), на пятой — Великобритания (19 120 746).



Больше всего смертей зафиксировано в США (952 423). За ними следуют Бразилия (649 922), Индия (514 246), Россия (345 427, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (318 531).

В Гонконге власти могут ввести 9-дневный локдаун для всеобщего тестирования на COVID-19. Предполагается, что за это время каждый житель должен будет сдать три анализа. Из дома будет разрешено выходить только за продуктами и лекарствами.

В США вокруг Капитолия в Вашингтоне устанавливают ограждения в преддверии запланированных протестов дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации от коронавируса. Колонна водителей, вдохновленных демонстрациями канадских коллег, уже выехала в Вашингтон.

Фото: Максим Платонов

Со 2 марта в американском штате Нью-Йорк отменяется требование носить маски в школах и детских учреждениях. Причиной стало резкое снижение числа случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, снизилась на 16%, смертность от последствий заболевания упала на 10%. Существенное снижение числа заразившихся зафиксировали в Восточном Средиземноморье — на 34%, в Америке — 30%. В Европе этот показатель уменьшился на 24%.

Власти Шри-Ланки отменили требование об обязательных ПЦР-тестах для полностью вакцинированных путешественников. Теперь россиянам, привитым любым отечественным препаратом, при пересечении границы достаточно сертификата о прохождении полного курса иммунизации на английском языке. Туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно иметь одну дозу вакцины за две недели до въезда.

Все лыжники спринтерской команды Норвегии заразились коронавирусом перед этапом Кубка мира, который должен будет пройти 3 марта в городе Драммен. Положительные результаты показали сданные ими тесты. Сейчас ведется работа по разрешению ситуации и определению того, какие могут быть последствия для остальных лыжников, принимавших участие в этапе Кубка мира в финском Лахти в прошлые выходные.

Фото: facebook.com/POTUS

Президент США Джо Байден считает, что необходимо готовиться к появлению новых вариантов коронавируса. По словам американского лидера, США в случае появления таковых «готовы будут в течение 100 дней начать применение новых вакцин».

Дарья Акимова