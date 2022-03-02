За сутки в Татарстане подтвердили 1 977 заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 977 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 260 заражений среди детей до 18 лет. Больше всего новых заболевших выявлено в Казани (1128). За все время пандемии инфекцию подхватили 119 389 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 219 человек, по данным Минздрава РТ — 193. Всего выздоровели 86 726 татарстанцев, в том числе 3 433 — за минувшие сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 733 пациента. За последние сутки смертей не зарегистрировано.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова