Сбербанк покидает европейский рынок

Фото: Олег Тихонов

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Согласно заявлению кредитной организации, с аномальным оттоком денежных средств столкнулись в том числе и дочерние банки.

Кроме того, в банке сообщили об угрозе безопасности сотрудников и отделений. Отмечается, что Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки. Причиной является предписание Центробанка, передает ТАСС.

В то же время дочерние банки Сбербанка располагают высоким уровнем капитала и качеством активов. В банке подчеркнули, что вклады клиентов застрахованы согласно местному законодательству.

На прошлой неделе против Сбербанка ввели санкции США. Транзакции с ним ограничила Южная Корея. Западные санкции были введены в отношении ряда других российских организаций. Как заявил президент США Джо Байден, страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

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Диана Жиленкова