В апреле в Татарстане введут временные ограничения для движения большегрузов
С 1 апреля на региональных дорогах Татарстана введут временное ограничение движения для большегрузов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Речь идет о транспортных средствах с нагрузкой, которая превышает 6 тонн на ось. Причиной вводимого ограничения является снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог в связи с их переувлажнением в весенний период.
Отмечается, что такая мера не запрещает движение транспорта, а только ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси автомобилей. Ограничение будет действовать до 30 апреля текущего года.
На прошлой неделе в республике из-за непогоды временно ограничили движение междугородних автобусов и грузового транспорта по трассе М-5. На следующий день движение возобновилось.
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