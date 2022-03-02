В апреле в Татарстане введут временные ограничения для движения большегрузов

Фото: Максим Платонов (архив)

С 1 апреля на региональных дорогах Татарстана введут временное ограничение движения для большегрузов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Речь идет о транспортных средствах с нагрузкой, которая превышает 6 тонн на ось. Причиной вводимого ограничения является снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог в связи с их переувлажнением в весенний период.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что такая мера не запрещает движение транспорта, а только ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси автомобилей. Ограничение будет действовать до 30 апреля текущего года.

На прошлой неделе в республике из-за непогоды временно ограничили движение междугородних автобусов и грузового транспорта по трассе М-5. На следующий день движение возобновилось.



Диана Жиленкова