В Татарстане возобновили движение по трассе М-5

В Татарстане возобновили движение автобусов и грузового транспорта на участке автомобильной дороги М-5 «Урал», сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Движение ограничивали вчера из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий. Ограничения вводились с 1 194 км + 500 м по 1 281 км дороги по территории Оренбургской области и Татарстана с 18 часов 23 февраля 2022 года до улучшения погодных условий.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о строгом соблюдении правил дорожного движения.

В начале февраля в Татарстане также временно ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Речь шла об участке с 1194-го (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й км.

Маргарита Головатенко