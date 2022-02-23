В Татарстане временно ограничили движение транспорта по трассе М-5 из-за погоды

В Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий временно ограничили движение междугородних автобусов и грузового транспорта на участке автомобильной трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Ограничения введены с 1194 км + 500 м по 1281 км дороги по территории Оренбургской области и Татарстана с 18 часов 23 февраля 2022 года до улучшения погодных условий. По прогнозам синоптиков ожидается низовая метель и обильный снегопад с ухудшением видимости.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану призывает автомобилистов не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Фото: Максим Платонов

В начале февраля в Татарстане также временно ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на трассе М-5. Речь шла об участке с 1194-го (н.п. Северное, Оренбургская область) по 1281-й км.

Дарья Акимова