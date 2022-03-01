Правительство решило выделить 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний в условиях санкций

Правительство решило выделить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Минфину РФ поручено приобрести в 2022 году за счет средств ФНБ акции в объеме не более 1 трлн рублей в условиях, определяемых самим министерством.

Для этого Минфин вправе привлекать государственную корпорацию «ВЭБ.РФ» и специализированные финансовые организации, сказано в распоряжении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что был подготовлен проект указа президента РФ об ограничениях для иностранного бизнеса. Меры коснутся временных ограничений на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также премьер-министр добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада. Согласно ему, начиная с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Маргарита Головатенко