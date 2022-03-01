В России усилят контроль за ценами на социально значимых товарных рынках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Контроль должен осуществляться от производителя до торговых сетей.
В частности, будет выявляться необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке, наличие картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков и т.д., передает ТАСС.
Против российских компаний ввели санкции ряд стран, в том числе США и Евросоюз. А сегодня утром стало известно, что Япония ввела экспортные санкции в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», «Ростех» и др.
Как заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие. Так он прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил, что страны ЕС объявили против России тотальную экономическую войну.
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