В России усилят контроль за ценами на социально значимых товарных рынках

Фото: Илья Репин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям усилить мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Контроль должен осуществляться от производителя до торговых сетей.

В частности, будет выявляться необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим положением на рынке, наличие картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков и т.д., передает ТАСС.

Фото: Илья Репин

Против российских компаний ввели санкции ряд стран, в том числе США и Евросоюз. А сегодня утром стало известно, что Япония ввела экспортные санкции в отношении 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», «Ростех» и др.

Как заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие. Так он прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил, что страны ЕС объявили против России тотальную экономическую войну.

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Диана Жиленкова