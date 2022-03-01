Минобороны РФ: для пресечения информатак против России будет нанесен удар по технологическим объектам СБУ

Фото: Максим Платонов (архив)

В России намерены пресечь информационные атаки против страны путем нанесения ударов высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве призвали жителей Украины, которые попадают под влияние украинских националистов в целях осуществления провокаций против РФ, покинуть свои дома. Это касается и жителей Киева, проживающих вблизи ретрансляционных узлов.

Фото: pixabay.com

В Минобороны добавили, что с началом спецоперации на Украине значительно увеличилось количество информационных атак на российские госучреждения. Жителям РФ регулярно поступают звонки с угрозами об убийстве и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и иных социальных объектов, передает «РИА Новости».

Недавно пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ.



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Диана Жиленкова