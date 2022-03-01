В Минцифры Татарстана на фоне DDoS-атак заверили, что никаких «опасений нет»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минцифре Татарстана рассказали, что делается для предотвращения DDoS-атак. «Опасений нет», заверили в ведомстве.

— Мы сегодня сделали и делаем все для безопасности, чтобы у нас никаких отключений, никаких сбоев не произошло. Мы сегодня работаем в усиленном режиме, чтобы никакие DDos-атаки на наши базы данных, на наш центр обработки данных, где у нас вся информация хранится в государственных информационных системах, чтобы мы оперативно могли выявлять любые атаки и устранять, — рассказал первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.



После начала специальной военной операции РФ на Украине, участились сбои сайтов российских ведомств и СМИ, в частности, связано это было и с DDoS-атаками. Такой атаке в прошлые выходные подвергся сайт «Реального времени». Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP-адреса из Нидерландов.

Массированной DDoS-атаке подвергся на прошлой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и Кабмина России. Кибератаке подвергся и сайт RT. Отметим, что в прошлую пятницу хакеры из группировки Anonymous «объявили кибервойну» России.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все актуальная информация о последних событиях — в специальном сюжете интернет-газеты.

Ангелина Панченко