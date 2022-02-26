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Песков: администрация президента РФ фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля

18:27, 26.02.2022
Песков: администрация президента РФ фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаки идут постоянно. Поэтому сайт часто подвисает.

Фото: pixabay.com


Накануне в работе сайтов Кремля, правительства России и агентства «РИА Новости» произошли сбои. К сайту президента России не удавалось получить доступ, а страница «РИА Новости» не прогружалась до конца.

Дарья Акимова
ТехнологииIT

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