США ввели санкции в отношении Путина

США отреагировали на специальную военную операцию РФ в Донбассе и ввели санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американский Минфин.

Санкции распространяются и на министра иностранных дел России Сергей Лаврова. Сообщение об ограничениях опубликовано на официальном сайте Минфина США.



Незадолго до этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила готовность США ввести санкции против президента России. Она уточнила, что меры будут предприняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза — ЕС санкции в отношении Путина уже ввел.

Утром 24 февраля, президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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