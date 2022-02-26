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Госдеп США ввел санкции против Шойгу и Герасимова

02:29, 26.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Госдеп США ввел санкции против Шойгу и Герасимова
Фото: Максим Платонов (на фото — Сергей Шойгу)

Государственный департамент США ввел санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Валерий Герасимов)

Также сегодня США ввели санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала ввод полных блокирующих санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Против Путина и Лаврова также ввел санкции Евросоюз. В черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр внутренних дел РФ Сергей Колокольцев.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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