Госдеп США ввел санкции против Шойгу и Герасимова

Фото: Максим Платонов (на фото — Сергей Шойгу)

Государственный департамент США ввел санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости».



Фото: commons.wikimedia.org (на фото — Валерий Герасимов)

Также сегодня США ввели санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки анонсировала ввод полных блокирующих санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).



Против Путина и Лаврова также ввел санкции Евросоюз. В черный список ЕС попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и министр внутренних дел РФ Сергей Колокольцев.



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Диана Жиленкова