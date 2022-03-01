Япония ввела санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Медведева
МИД Японии объявило о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Так, их активы будут заморожены, если таковые выявят в Японии.
Также под ограничения попадают заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Кроме того, в отношении 49 компаний и организаций Япония ввела экспортные санкции. Среди них — ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», Ростех и др., передает «РИА Новости».
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине. По ее словам, США не исключают контактов между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным.
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