Представитель Украины в ЕС подтвердил регистрацию заявки на вступление страны в Евросоюз

Представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки о вступлении страны в ЕС. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По словам Ченцова, заявка подписана президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее передали французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста. Представитель Украины в ЕС отметил, что после регистрации заявки стартовал процесс рассмотрения, передает «РИА Новости».

Вчера в Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, делегации подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и договорились продолжить переговорный процесс. В свою очередь Зеленский заявил, что на переговорах с Россией «пока нет результата», который хотела бы получить украинская сторона.

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Диана Жиленкова