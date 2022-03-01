Разговора Путина с Зеленским пока нет в планах — Песков

Разговора президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, об этом информирует «РИА Новости».



Переговоры делегаций России и Украины на территории Белоруссии состоялись в понедельник. Офис Владимира Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

Зеленский заявлял, что на переговорах с Россией «пока нет результата», который хотела бы получить Украина. Вчера в Гомельской области около пяти часов шли переговоры российской и украинской делегации.

Пока же спецоперация России на Украине продолжается. «Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко