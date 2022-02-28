Великобритания ввела санкции против банка «Открытие», «Совкомбанка» и ВЭБ

Великобритания ввела санкции против банка «Открытие», «Совкомбанка» и «Внешэкономбанка». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Великобритания намерена арестовать недвижимость и яхты российских олигархов, заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, пишет ТАСС.

24 февраля, в день начала проведения военной операции в Донбассе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил список ограничительные мер, введенных против России. Среди них: заморозка активов ВТБ; запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках. Также Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



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Татьяна Леухина