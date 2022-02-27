Главы МИД Евросоюза согласовали новые санкции против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС согласовали новые антироссийские санкции и обновленный черный список. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, они договорились полностью закрыть воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Также ряд российских банков будет отключен от всемирной платежной системы SWIFT.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз не может полностью отключить Россию от SWIFT, потому что ее экономика связана с экономиками других стран.

Утром стало известно, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Еврокомиссия приняли решение о введении против России новых «жестких финансовых санкций». Среди них отключение некоторых банков от SWIFT.

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Дарья Акимова