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Росавиация продлила до 8 марта временный запрет полетов в 11 российских аэропортов

14:29, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росавиация продлила до 8 марта временный запрет полетов в 11 российских аэропортов
Фото: Максим Платонов

В Росавиации заявили, что запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России продлевается до 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ограничения будут действовать до 03.45 по мск. Они коснутся аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные российские аэропорты, включая международные, продолжают работу в штатном режиме.

В ведомстве отмечают, что обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах и социальных сетях.

Фото: Максим Платонов

24 февраля была приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Изначально ограничение действовало до 2 марта. Затем была возобновлена работа аэропорта в Ставрополе. 25 февраля международный аэропорт Сочи также начал вновь принимать рейсы.

Дарья Акимова
Общество

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