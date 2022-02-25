Работа аэропорта Сочи возобновлена

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт Сочи возобновил работу и снова принимает и отправляет рейсы по расписанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По их словам, отложенных и задержанных авиарейсов больше нет. Авиакомпании принимают дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов могли как можно быстрее добраться до пунктов назначения.

В здании аэропорта для регуляции потока пассажиров работают волонтеры. Они помогают приехавшим сориентироваться внутри, найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку. Также, по данным Минтранса РФ, в Сочи создадут временный авиахаб. К нему подключат близлежащие аэропорты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне была возобновлена работа аэропорта в Ставрополе. Пока временно приостановили работу аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы (Витязево), Краснодара (Пашковский), Брянска, Белгорода, Курска (Восточный), Липецка, Воронежа (Чертовицкое) и Ростова-на-Дону (Платов).

Дарья Акимова