Приостановлена работа аэропорта в Липецке и возобновлена в Ставрополе

Фото: Максим Платонов

В Липецке была временно приостановлена работа аэропорта, в Ставрополе, наоборот, возобновлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Также уточнен список аэропортов, где временно приостановлена работа. Это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).



Остальные аэропорты страны, включая международные, работают в штатном режиме. Также аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отмененных рейсов.

Фото: Максим Платонов

Сегодня с 03.45 часов по московскому времени была приостановлена работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Ставропольский аэропорт находился в этом списке.

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Дарья Акимова