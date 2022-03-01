АТОР: страны Евросоюза, заинтересованные в приеме туристов из России, не прекратили выдачу виз

Фото: Максим Платонов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что большая часть стран Шенгенской зоны и Евросоюза, заинтересованные в приеме российских туристов этим летом, не торопятся прекращать выдачу виз. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам представителей ассоциации, закрытие воздушного пространства для перевозчиков из России не стало поводом для приостановки приема документов на визы в консульствах. Данные следуют из мониторинга сайтов визовых центров европейских стран, работающих в РФ.

Также в АТОР отметили, что такие страны, как Италия, Испания, Греция и Хорватия, рассчитывают на туристов из России. Эксперты считают, что все заняли выжидательную позицию, надеясь на нормализацию ситуации.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 28 февраля Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Однако нововведение коснется только дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у ведомства нет подтверждения того, что граждане страны не смогут получать шенгенские визы.

Дарья Акимова