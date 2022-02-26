Захарова: у МИД РФ нет данных, что россияне не смогут получать шенгенские визы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ведомства нет подтверждения тому, что граждане страны не смогут получать шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, в Европе пересматривается соглашение об облегченном визовом режиме. Но он касается дипломатов и официальных лиц. Она ничего не слышала о полном закрытии получения виз.

Однако она отметила, что заявления с призывами прекратить выдачу виз всем жителям России звучали от восточноевропейских стран.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 28 февраля прекращается действие соглашения ЕС с Россией по упрощенной выдаче виз. Оно затронет дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. Им будет необходимо получать визы по стандартной процедуре.



Дарья Акимова