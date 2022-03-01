Росавиация посоветовала оставшимся за границей россиянам самим рассмотреть маршруты для возвращения

Росавиация посоветовала россиянам, оставшимся за границей, не ждать гуманитарных рейсов и самостоятельно рассмотреть альтернативные маршруты для возвращения через третьи страны, об этом сказано на сайте ведомства.



В Росавиации это объяснили тем, что сбор данных и их обработка для организации гуманитарных рейсов требуют времени. Организация вывозных рейсов из стран с наибольшим количеством россиян прорабатывается. Выполнить рейсы будут возможно при разрешении авиавластей ЕС и стран, через которые будут летать самолеты.

Россиянам, оставшимся за границей, посоветовали приобрести билеты на рейсы до стран, которые не ограничили авиасообщение с РФ, — это Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция и др. Так граждане могут рейсами российских или зарубежных компаний вернуться в Россию. Жители РФ могут добраться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии рейсами иностранных авиакомпаний или другими видами транспорта, после чего наземным транспортом приехать в Россию — в том числе это возможно через Белоруссию.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что Ростуризму, Минтрансу и МИД России даны поручения организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

В Росавиации сообщили, что идет работа по организации вывоза россиян из стран Европы, график будет составлен после уточнения требуемых объемов перевозки. Россияне могут сообщить о возникшей проблеме на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 часов по Москве).

В российских регионах, где временно приостановили работу аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. Большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае. Людям, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, предлагается купить билеты на дополнительные поезда.

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Маргарита Головатенко