Чернышенко поручил организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам

Фото: Максим Платонов

Ростуризму, Минтрансу и МИД России даны поручения организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, об этом информирует ТАСС.



В Росавиации сообщили, что идет работа по организации вывоза россиян из стран Европы, график будет составлен после уточнения требуемых объемов перевозки.

Россияне могут сообщить о возникшей проблеме на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 часов по Москве).

Также Ростуризму поручено проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, ограничившие авиасообщение с Россией, подготовить предложения по организации летней туристической кампании в регионах РФ, сообщает «РИА Новости».

На прошлой неделе Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом обеспечить координацию действий по вывозу туристов с мест отдыха к месту жительства из-за временной приостановки работы аэропортов в нескольких регионах страны.

Фото: Максим Платонов

В российских регионах, где временно приостановили работу аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. Большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае. Людям, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, предлагается купить билеты на дополнительные поезда.

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Маргарита Головатенко