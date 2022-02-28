В Роспотребнадзоре по Татарстану не исключили послабления ограничений по COVID-19 в марте

В Татарстане в марте могут ослабить ограничения, вводимые из-за коронавируса, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Подъем заболеваемости в Татарстане наблюдался в течение семи недель, а на восьмой неделе — с 21 по 27 февраля — началось снижение показателей заражений. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 30%, рассказала она.

Авдонина выразила надежду на то, что при соблюдении текущих мер профилактики Татарстан выйдет на ситуацию, когда в середине или конце марта сможет объявить о завершении эпидемического сезона.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах не отменят массовые мероприятия к 8 Марта, несмотря на их запрет в Татарстане от 27 февраля. При их проведении будут в обязательном порядке сохраняться все антиковидные требования по заполняемости, рассадке, использованию СИЗ.

Маргарита Головатенко