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Турция заявила, что не будет пропускать через проливы военные корабли

22:20, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Турция заявила, что не будет пропускать через проливы военные корабли
Фото: pxhere.com

Турция не будет пропускать через проливы военные корабли. Она предупредила об этом все прибрежные и не прибрежные страны, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В тот же день Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей.

Фото: pxhere.com

Босфор и Дарданеллы соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в мировой океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Вчера состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе него последний попросил посодействовать в возвращении на родину граждан Турции, находящихся на Украине. Министры договорились поддерживать контакты и в дальнейшем.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 мар
    Вот действительная сущность Турции. Как теперь верить и покупать недвижимость там и сохранять её? Она обесценилась?
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