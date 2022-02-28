Турция заявила, что не будет пропускать через проливы военные корабли

Турция не будет пропускать через проливы военные корабли. Она предупредила об этом все прибрежные и не прибрежные страны, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В тот же день Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей.



Фото: pxhere.com

Босфор и Дарданеллы соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в мировой океан. Оба берега проливов контролирует Турция.



Вчера состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе него последний попросил посодействовать в возвращении на родину граждан Турции, находящихся на Украине. Министры договорились поддерживать контакты и в дальнейшем.



Татьяна Леухина