Лавров и глава турецкого МИД обсудили по телефону развитие ситуации на Украине

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

Он прошел по инициативе турецкой стороны. Лавров рассказал о развитии ситуации на Украине, высказал принципиальные подходы к возможности переговоров с украинскими властями. Он отметил, что при выполнении поставленных задач в ходе операции на Украине обеспечение безопасности мирного населения является приоритетным.

Чавушоглу попросил посодействовать в возвращении на родину граждан Турции, находящихся на Украине. Лавров ответил, что все, что зависит от российской стороны, делается и будет делаться. Затем министры условились о поддержании дальнейших контактов.

25 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.



Дарья Акимова