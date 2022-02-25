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ТАСС: Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

22:32, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
ТАСС: Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Фото: pixabay.com

Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный сегодня санкционный список Соединенного Королевства.

Сообщается, что предполагается заморозка их счетов в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Текст документа и полный санкционный список размещен на сайте британского правительства.

Сегодня британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении Лондона ввести санкции против Путина и Лаврова. Он сообщил о невозможности нормализации отношений с РФ из-за военной операции на Украине. Также санкции против Путина и Лаврова намерен ввести и Евросоюз.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:45
    Можно поздравить обоих. Теперь в компании Асада и Лукашенко прибавление.
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