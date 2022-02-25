ТАСС: Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания ввела санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный сегодня санкционный список Соединенного Королевства.

Сообщается, что предполагается заморозка их счетов в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Текст документа и полный санкционный список размещен на сайте британского правительства.

Сегодня британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении Лондона ввести санкции против Путина и Лаврова. Он сообщил о невозможности нормализации отношений с РФ из-за военной операции на Украине. Также санкции против Путина и Лаврова намерен ввести и Евросоюз.



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Дарья Акимова