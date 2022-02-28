Минобороны РФ: Россия не начинала военные действия, она их завершает

В Минобороны РФ заявили, что Россия не начинала военные действия, она их завершает. В ведомстве добавили, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и контрактники.

— Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает, — говорится в сообщении.

Также все населенные пункты, которые перешли под контроль ВС РФ, находятся в обычном режиме, продолжают работать объекты жизнеобеспечения, транспорт, сообщает «РИА Новости».

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова